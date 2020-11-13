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القبض على شخص صفع سيدة على وجهها بموقف أتوبيس بالقاهرة

ونفى ما ذكرته السيدة ولم يعلل سبب لذلك، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
أماني عوض 3:34 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 3:34 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بالاعتداء على سيدة وصفعها على وجهها بموقف أتوبيس في محافظة القاهرة.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية ما نشرته سيدة على صفحة “فيس بوك” بشأن الاعتداء من شخص عليها وصفعها على وجهها أثناء تواجدها بجوار موقف أتوبيسات خاص.

وبالفحص توصلت أجهزة الأمن للسيدة القائمة على نشر الخبر، واتضح أنها مدرسة، مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول.

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وبسؤالها عما نشر بمعرفتها، أيدت ذلك ونفت علمها بذلك الشخص أو سبب تعديه عليها، وأرشدت عن محل الواقعة.

وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه ولم يعلل سبب لاتهامها له بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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