القبض على شخص صفع سيدة على وجهها بموقف أتوبيس بالقاهرة

ونفى ما ذكرته السيدة ولم يعلل سبب لذلك، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بالاعتداء على سيدة وصفعها على وجهها بموقف أتوبيس في محافظة القاهرة.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية ما نشرته سيدة على صفحة “فيس بوك” بشأن الاعتداء من شخص عليها وصفعها على وجهها أثناء تواجدها بجوار موقف أتوبيسات خاص.

وبالفحص توصلت أجهزة الأمن للسيدة القائمة على نشر الخبر، واتضح أنها مدرسة، مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول.

وبسؤالها عما نشر بمعرفتها، أيدت ذلك ونفت علمها بذلك الشخص أو سبب تعديه عليها، وأرشدت عن محل الواقعة.

وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه ولم يعلل سبب لاتهامها له بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.