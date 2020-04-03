القبض على شخص دعا للتجمع لأداء الصلاة أمام مسجد بمدينة 6 أكتوبر

صرح مصدر أمني، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص – مقيم بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة- بعد دعوة عدد من الأشخاص للتجمع للصلاة أمام أحد المساجد الكائنة بالمجمع السكني المشار إليه.

وأوضح أن ذلك جاء بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف في هذا الشأن، حرصًا على سلامة المواطنين واتساقًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المذكور، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه خرج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.