القبض على شخص حاول قتل زوجته في دمياط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن محاولة شخص قتل زوجته في محافظة دمياط.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/6/2022 تعدى عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط- على زوجته، وإحداث إصابتها بسحجات وجروح أثناء تواجدها بمدينة رأس البر، وذلك لوجود خلافات بينهما وطلبها الإنفصال عنه وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها بسلاح أبيض “مطواة”.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.