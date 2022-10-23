القبض على شخص استعرض بدراجته النارية بأحد شوارع الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إتيان شخص حركات استعراضية بدراجة نارية بدون لوحات معدنية، في أحد الشوارع بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه ميكانيكي دراجات نارية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والدراجة النارية المشار إليها، وبمواجهته أقر بذلك على سبيل اللهو والاستعراض.

وأضاف أن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته ملك أحد المترددين عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.