القبض على شخص ارتكب 47 واقعة ابتزاز إلكتروني

توصلت أجهزة الأمن إلى شخص وراء وقائع تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتحال صفة آخرين والحصول على فيديوهات لهم ومساومتهم على دفع مبالغ مالية في محافظة كفر الشيخ.

ابتزاز إلكتروني

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن صاحب محل إكسسوارات -مقيم بمحافظة كفرالشيخ- يستخدم حسابين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتواصل مع أشخاص منتحلاً شخص وصفة سيدة، للتحصل منهم على مقاطع فيديو خاصة بهم، واستغلالها في تهديدهم وإبتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم بنشر تلك المقاطع.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفرالشيخ، وباستهداف المذكور وضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول -المستخدم في ارتكاب جرائم، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي، وارتكاب 47 واقعة تهديد وإبتزاز بذات الأسلوب.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مادية، مضيفًا أنه أنفق المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي على متطلباته الشخصية.

شبكة إنترنت بدون ترخيص

على جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بمقابل مادي في محافظة الغربية.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية- أنشأ منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم واستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة ذلك النشاط، مخالفًا لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا، وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية، وضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.

بمواجهة المذكور أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين بمقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا، واتخذت الإجراءات القانونية.