القبض على شخصين لسرقة موقع تحت الإنشاء في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة سرقة أدوات ومعدات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- عن اكتشافه سرقة 67 كلبس شده معدنية من محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ، أمام محل عملهما فاختمرت فكرة سرقة الشدادات المعدنية المشار إليها، والتصرف فيها بالبيع.

وفي سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، وبارشادهما ضبطت المسروقات المستولي عليها بمحل إقامتهما، واتخذت الإجراءات القانونية.