القبض على شخصين بتهمة ترويج عملات أجنبية مزيفة والنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين بينهما أجنبي، متهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة القاهرة

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة عن تكوين شخص يحمل جنسية إحدى الدول وسائق له معلومات جنائية -مقيمان بالقاهرة- لعصابة تخصصت في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها بعمليات نصب واحتيال واستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

واتضح إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة، وتسليمهم عملات أجنبية “مقلدة” مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية، واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر.

وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات، عدد من الأدوات المستخدمة في عمليات “التقليد”، جهاز حاسب آلي “لاب توب”، جواز سفر “مزور”، 2 رخصة قيادة دولية مزورة، سيارة، 3 هواتف محمول، مبلغ مالي من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبفحص جهاز الحاسب الآلي والهواتف المحمولة فنيًا، تبين احتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.