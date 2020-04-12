القبض على سيدتين أتلفوا أجهزة طبية بمستشفى حكومي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، اليوم الأحد، القبض على سيدتين بعد اتلافهما أجهزة طبية بأحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مسئول بإحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة القاهرة، يتضرر خلاله من إتلاف سيدتين “محددتين”، أجهزة طبية بالمستشفى.

وعلى الفور، ضبط المشكو في حقهما بعد تلقى البلاغ، وعرضا السيدتين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.

يذكر أن الواقعة تعود إلى تعدي بعض من أسرة مريضة تبلغ من العمر 64 عامًا، توفت داخل مستشفى شبرا العام، نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي.

وتجمع بعض من ذويها واعتدوا على جهاز التنفس الصناعي، ما أدى لخسائر، حسبما صرح مدير المستشفى.