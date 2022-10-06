القبض على سيدة متهمة بجرائم كسب غير مشروع في الدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على سيدة متهمة بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع بمحافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن سيدة -مقيمة بمحافظة الدقهلية- تعاقدت مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكـة للدولة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها مليوني جنيه.

واتضح امتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها والصادر ضدها العديد من الأحكام في القضايا المرفوعة من الشركة المشار إليها.

واتضح أنها تمكنت من تكوين ثروة وذويها بطريقة غير مشروعة بمجالات شراء العقارات، تأسيس الشركات، إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقدرت أفعال الكسب التي قامت بها المذكورة بمبلغ مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.