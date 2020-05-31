القبض على «سوبر ماهر» بتهمة ترويج محتوى إلكتروني غير أخلاقي

يتلقي مبالغ مالية من المواقع الإلكترونية التي كانت تعاونه في رفع ونشر ذلك المحتوى.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على أحد الشباب من مقدمي الفيديوهات عبر الإنترنت، وشهرته “سوبر ماهر” من داخل منزله بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بتهمة ترويج فيديوهات ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير أخلاقية وتحتوي على كلام مخل وخادش للحياء.

يأتي ذلك ضمن مواصلة أجهزة الأمن، القبض على العناصر الإلكترونية التي تروج للمحتوى المنافي للآداب، والذي يؤثر على صورة الدولة في الداخل والخارج.

تفاصيل الواقعة، عندما تمكن ضباط البحث بالإدارة العامة لحمايه الآداب، بالاشتراك مع مباحث مركز شربين بالدقهلية، والجهات الأمنية المعنية من تحديد وضبط شاب يدعى أحمد. م. ا، وشهيرته “سوبر ماهر”.

واتضح تواجده بمحل إقامته بإحدي قرى مركز شربين، وذلك بعد اتهامه بإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية لتقديم محتوى إباحي وخادش للحياء.

وأكدت التحريات أنه من خلال الفيديوهات التي يقدمها يروج لأفكار شاذة داخل المجتمع، خاصة بين أوساط الشباب من الجنسين، ويصدر صورة سيئة عن المجتمع المصري، ما يمثل تعدٍ على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية.

وكشفت التحريات أنه يتلقي مبالغ مالية من المواقع الإلكترونية التي كانت تعاونه في رفع ونشر ذلك المحتوى الخادش للحياء.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم داخل منزله، وتحفظت على الأجهزة المستخدمة في تسجيل مقاطع الفيديو المنشورة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وعرض المتهم على النيابة وأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من مقدمي محتوى مخل بالآداب على مراقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، منهم: سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم ومنة عبد العزيز.