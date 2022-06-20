القبض على سائق سيارة نقل بدون لوحات معدنية لتعريضه حياة المواطنين للخطر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة نقل بدون لوحات معدنية ظهر في فيديو متداول عبر “سوشيال ميديا”، يسير برعونة في شوارع محافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله إحدى سيارات النقل لا تحمل لوحة معدنية خلفية، أثناء سيرها برعونة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة، وقائدها سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- وتبين أن السيارة بدون لوحة خلفية، كما تبين طمس اللوحة الأمامية، واتخذت الإجراءات القانونية.