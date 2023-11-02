القبض على سائق سيارة ميكروباص صدم سيدة بأحد شوارع القاهرة

تمكن رجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة ، من القبض على سائق سيارة ميكروباص صدم سيدة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين عقب تمكنه من الهرب بعد الحادث.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم- مصابة باضطراب في درجة الوعي، واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اصطدمت بها عند عبورها الطريق، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.