القبض على سائق سيارة لتعريضه حياة المواطنين للخطر في القاهرة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بسير سائق سيارة برعونة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور وإحدى السيدات، حول أولوية المرور، وتبين انصراف كلٍ منهما دون حدوث ثمة تداعيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأقر بقيامه بالواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.