القبض على سائق سيارة صدم شخصًا ولاذ بالفرار في القاهرة

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات ما تداول من منشور عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن التضرر من اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته اعترف بأنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بسقوط دراجه نارية، ثم قامت الأهالي بالتجمع ومحاولة ضبطه فلاذ بالفرار، مؤكدًا على عدم اصطدامه بالدراجه البخارية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.