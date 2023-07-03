القبض على سائق سيارة صدم شخصًا وتسبب في وفاته بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم بارتكاب واقعة صدم شخص بسيارة قيادته أثناء عبوره الطريق في محافظة القاهرة ، وذلك بعدما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، بوقوع مصادمة ووجود حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء سير سيارة قيادة عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- اصطدمت بأحد الأشخاص -مقيم بمحافظة بني سويف- توفى متأثرًا بإصابته عند عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه والسيـــارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتبين عدم حمله رخصة قيادة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.