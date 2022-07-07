القبض على سائق سيارة أجرة ارتكب فعل خادش للحياء لراكبة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدى من تعدي قائد سيارة أجرة عليها في محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية من السيدة التي ظهرت بمقطع الفيديو المشار إليه، وتضررت خلاله من سائق سيارة أجرة “تاكسي” اعتدى عليها بالسب والشتم والإتيان بفعل خادش للحياء وذلك أثناء استقلالها السيارة قيادته بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.