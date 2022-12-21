القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق سيارة أجرة اصطدمت بإحدى السيدات أثناء عبورها الشارع بإحدى المناطق في الخليفة بمحافظة القاهرة ، مما أدى إلى وفاتها.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سيدة -مقيمة بمحافظة الجيزة- متوفاه إثر إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال نجلها -مقيم بمحافظة الجيزة- قال إنه أثناء عبور والدته الطريق اصطدمت بها سيارة مجهولة، ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها، والتي أودت بحياتها واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة والدته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وتبين أنها حيازة سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.