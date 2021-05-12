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القبض على سائق جرار «كسح» لارتكابه حركة خادشة للحياء لمواطنين بالشرقية

لاعتراضهم على إلقاء مياه صرف صحي في ترعة.
أماني عوض 2:12 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 2:12 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق جرار كسح مياه صرف صحي متهم بفعل حركة خادشة للحياء أمام المواطنين في محافظة الشرقية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن فعل أحد سائقي الجرارات “كسح مياه الصرف الصحي” في محافظة الشرقية، حركة خادشة للحياء للمواطنين.

وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على دبلوم ويعمل سائق على جرار كسح مياه الصرف الصحي “ملكه وبدون لوحات معدنية” -مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

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وأقر بارتكابه الواقعة عقب اعتراض الأهالي على تفريغ حمولة الصرف الصحي، بترعة القرية سكنهم.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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