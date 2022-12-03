القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفلة وقص شعرها في الغربية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، يتضمن تعرض طفله للتعذيب والضرب وقص شعرها على يد زوجة والدها ببسيون بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بشأن الواقعة، واتضح أن الطفلة المشار إليها “طالبة” -مقيمة بدائرة مركز شرطة بسيون- وباستدعائها تبين إصابتها بآثار سحجات متفرقة بالجسم، وقص شعرها.

وبمناقشتها قالت إنه منذ أسبوع تقريبًا اعتدت زوجة والدها “ربة منزل” عليها بالضرب، وإحداث إصابتها وقص شعرها، وذلك عقب عودتها من المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بقصد تأديب سلوكها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.