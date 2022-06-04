القبض على «دجال» روّج لعلاج السحر والحسد عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على «دجال» متهم بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة للإعلان عن هذا الغرض، وتضرر مواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” من منشور لشخص يتضرر من ترويج آخر لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال صفحة إلكترونية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها عاطل -مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الفحم والبخور، 6 إعلانات ورقية باسمه لعلاج السحر والمس والحسد.

وبمواجهته اعترف بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.