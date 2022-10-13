القبض على «جد» ترك حفيده يتشبث بسيارته أثناء سيرها في القليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تشبث طفل بسيارة أثناء سيرها مدعومًا بتعليق: «استهتار أب شبرا الخيمة» بمحافظة القليوبية.
وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، واتضح أنه سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، وبرفقته حفيده لنجلته تشبث بالسيارة بقصد اللهو.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.