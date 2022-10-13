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القبض على «جد» ترك حفيده يتشبث بسيارته أثناء سيرها في القليوبية

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بعد تداول مقطع فيديو.

القبض على «جد» ترك حفيده يتشبث بسيارته أثناء سيرها في القليوبية
أماني عوض

أماني عوض

2:46 م, الخميس, 13 أكتوبر 22

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تشبث طفل بسيارة أثناء سيرها مدعومًا بتعليق: «استهتار أب شبرا الخيمة» بمحافظة القليوبية.

وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، واتضح أنه سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، وبرفقته حفيده لنجلته تشبث بالسيارة بقصد اللهو.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أماني عوض

أماني عوض

2:46 م, الخميس, 13 أكتوبر 22