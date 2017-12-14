القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تأسيس شركات وهمية

متابعات: نجحت إدارة مكافحة جرائم النصب بالقاهرة، فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق تأسيس شركات وهمية. يضم التشكيل "إبراهيم. ع.م" - 55 عاما - عاطل - مقيم طنطا بالغربية - سبق إتهامه فى…

متابعات:

نجحت إدارة مكافحة جرائم النصب بالقاهرة، فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق تأسيس شركات وهمية.

يضم التشكيل “إبراهيم. ع.م” – 55 عاما – عاطل – مقيم طنطا بالغربية – سبق إتهامه فى (34) قضية “نصب”، ومطلوب لتنفيذ 31 حكما، بإجمالى 28 سنة حبس و6 شهور. و”وائل.ر.ح” – 48 عاما – عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة – وسبق إتهامه فى قضيتين “نصب” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 59751 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول “نصب”، ومطلوب لتنفيذ 11 حكم حبس جزئى “شيكات” بإجمالى 9 سنوات حبس و9 شهور.

كما ضم التشكيل “حسام.أ .ى” – 58 عاما – عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – مطلوب لتنفيذ حكمين فى قضايا نصب، “إيصال أمانة”، بإجمالى سنتين سجن.

كانت التحريات قد أسفرت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تأسيس شركات وهمية والنصب على كبرى الشركات العاملة فى مجال الأدوية البيطرية والأجهزة الكهربائية، والحصول على بضائع مقابل إصدار شيكات.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بشراء كميات من البضائع بالأجل، نظير دفع أول قسط وباقى المبلغ بموجب شيكات بدون رصيد، ثم يقومون بإغلاق مقر الشركة الوهمية والهرب ، وكانوا وراء ارتكاب 26 عملية نصب واحتيال بهذا الأسلوب.

