القبض على تاجر مخدرات غسل 30 مليون جنيه في شراء السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار في المخدرات وغسل حصيلة هذه الأموال في شراء العقارات والسيارات بمحافظة القليوبية بتعاملات 30 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص-له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية- لاتهامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

واتضح أن المتهم اتجه لتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.