القبض على المطرب سعد لمجرد في فرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

وكالات: أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه «بالاعتداء عليها جنسياً». وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان إن توقيف «لمجرّد»، الملاحق…

وكالات:



أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه «بالاعتداء عليها جنسياً».



وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان إن توقيف «لمجرّد»، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب «أفعال ينطبق عليها الاغتصاب».

وأضافت أن «لمجرّد»، 33 عاما، أوقف في مقر الدرك في غاسين سان تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

والمغني المغربي ملاحق أصلا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة، 20 عاما، في غرفة فندقه في باريس، ووجّه إليه القضاء رسميا، أكتوبر 2016، تهمة «الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة» وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل «لمجرّد» خلف القضبان حتى أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سوارا إلكترونيا.

ووجّه القضاء الفرنسي إلى «لمجرّد» تهمة «اغتصاب» ثانية، أبريل الماضي، بناءً على دعوى تقدّمت بها ضدّه شابة فرنسية-مغربية، تتهمه فيها بأنه «اعتدى عليها جنسياً» وضربها عام 2015.