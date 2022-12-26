القبض على المتورط في فيديو ضرب طفل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالاعتداء على طفل بالضرب في محافظة الدقهلية ، عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يعتدى على طفل بأحد الشوارع.

وبالفحص حددت الطفل الظاهر بمقطع الفيديو -يبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

وباستدعائه حضر رفقه والده، وبسؤالهما قرر والده بأنه أرسل نجله للعمل رفقة راعي أغنام -مقيم بدائرة القسم.

وقال إن الأخير اعتدى على الطفل “دون حدوث إصابات” بقصد تعنيفه لتغيبه عن العمل رفقته، وباستدعاء الأخير وسؤاله أيد ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.