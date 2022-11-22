القبض على المتورط في ابتزاز السيدات وسرقة حسابتهن عبر «فيس بوك»

كشفت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن المتورط في ابتزاز عدد من السيدات والاستيلاء على حسابتهن عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نظير مقابل مادى.

كانت الإدارة قد تلقت بلاغًا من عدد من السيدات عن تضررهن من إضطلاع شخص “مجهول” بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإبتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 4 وقائع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع “عاطل”، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامي المشار إليه، بقصد تهديد وإبتزاز ضحاياة لتحقيق منافع مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.