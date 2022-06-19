القبض على المتورطين في فيديو خطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استقلال 3 أشخاص دراجة نارية بدون لوحات معدنية وخطف حقيبة يد من سيدة أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية، والحقيبة وبداخلها جزء من المبلغ المالي، بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليها، عدد من الكروت الائتمانية والمتعلقات الشخصية.

وبمواجهة المتهمان أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم “الهارب” بقصد السرقة، مشيرين إلى انفاقهما باقي المبلغ المالي، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المسروقات واتهمتهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.