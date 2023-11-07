القبض على المتورطين في خطف طبيب في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات واقعة خطف طبيب في محافظة القليوبية ، بعدما اتضح وجود خلافات مالية مع آخرين، وتمكنت من القبض على مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قد تلقى بلاغًا من 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب طبيب له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا، لتوقيع كشف طبي منزلي واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكي وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة الجيزة-كما أرشدوا عن مكان تواجد المجني عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجني عليه وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وبإرشادهم ضبطت السيارة المستخدمة في الواقعة مُستأجرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.