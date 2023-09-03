القبض على المتورطين بسرقة مخزن إطارات وبطاريات سيارات في القليويية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من القبض على المتورطين في سرقة مخزن يحتوي على إطارات السيارات والبطاريات بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كان قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا من شخص في محافظة القليوبية حول سرقة بعض محتويات مخزن، عبارة عن 36 إطارات مركبات، بطارية دراجة نارية.

وبإجراء أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين -لهما معلومات جنائية- وعميل مسروقات “سىء النية” -له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقر الأول والثاني بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.