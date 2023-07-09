القبض على المتهم في فيديو إصابة «كلب» ببندقية رش

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على “كلب” في الطريق، وإصابته بطلقة من بندقية صيد رش، بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل بجراج، وعثر بحوزته على بندقية صيد رش المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية.