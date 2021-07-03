القبض على المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتب شركة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتب في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة ، بعدما تمكنت من كشف ملابسات الحادث والاستماع المجني عليها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يهتك عرض طفلة داخل مكتب في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو، واتضح أن المجني عليها طالبة -مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم- والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وباستدعاء المجني عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، مشيرًا إلى أنه استغل ترددها صحبة والدتها، وهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصًا على والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه استدرج المجني عليها أثناء حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو شريك سابق للمتهم، وأمكن ضبطه، وبسؤاله أقر بقيامه بذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.