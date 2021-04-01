القبض على المتهم بمضايقة السائحات في المنطقة الأثرية بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشخص المتهم بمضايقة السائحات ومحاولة التصوير معهن، في المنطقة الأثرية في الهرم بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها يضايق بعض السائحات، ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، “عامل” -مقيم بمحافظة الدقهلية- وعقب تقنين الإجراءات ضبطته مباحث سياحة وآثار الجيزة، وذلك أثناء تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة.

وعثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص به، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبته في تحقيق عدد كبير من المشاهدات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.