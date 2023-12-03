القبض على المتهم بقتل عامل داخل مقهى في البحر الأحمر

ألقت أجهزة البحث الجنائي، القبض على مرتكب واقعة قتل عامل داخل مقهى بمحافظة البحر الأحمر، بعدما تلقى قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة عامل بمقهى، وبها جرح قطعي في الرقبة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفي، اعترف بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعامل، أمام المقهى محل عمل المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير على المتوفي بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.