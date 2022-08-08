القبض على المتهم بقتل سائق «توك توك» في أسوان

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة غياب سائق “توك توك” والعثور على جثمانه في منطقة زراعات بمحافظة أسوان ، وتمكنت من القبض على الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من شخص عن غياب نجله سائق مركبة “توك توك”، منذ يوم 3 الجاري.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، ووراء ارتكاب الواقعة شخص -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة استدرج المجني عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن، وأثناء استقلاله مركبة “توك توك” خنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة.

وأضاف أنه قام بقيادة المركبة المشار إليها، وألقى جثته بمنطقة زراعات بدائرة مركز شرطة كوم أمبو في أسوان ، واستولى على هاتفه المحمول، وبارشاده عثرت على جثة المجني عليه بالمنطقة المشار إليها.

وضبطت مركبة “توك توك” المستولي عليها لدى عميله “سيئ النية”، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان- واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.