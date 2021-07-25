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القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول.. والسبب: خلافات مالية

استدرجها لعقار خالي وتخلص منها وسرق جواز سفرها.
أماني عوض 9:46 م, الأحد, 25 يوليو 21 9:46 م, الأحد, 25 يوليو 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات قتل راقصة أمام مصعد أحد العقارات في منطقة التجمع الأول في محافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهم.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على سيدة “متوفاة” أمام المصعد الخاص بأحد العقارات، كائن داخل أحد التجمعات السكنية، وبجوارها حقيبة يد، وأخرى سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث، إلى تحديد هوية المتوفاة، وتبين أنها “راقصة” تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

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وباستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة، كانت بصحبة أحد الأشخاص أثناء قدومها للعقار محل الواقعة، وأمكن تحديده مقيم بمحافظة السويس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه تعرف على المجني عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات –خالي من السكان– والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة “حفل”.

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وأكد أنه لدى شك المجني عليها في ذلك حاولت الإنصراف لكنه تعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مبلغ مالي، وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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