القبض على المتهم بطعن مواطن بسلاح أبيض في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض، وإحداث إصابته التي أودت بحياته بمحافظة قنا.

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل متوفي إثر إصابته بجرح طعني طرف ثان، محاسب -مُقيمان بذات القرية بدائرة المركز- وخلالها الثاني اعتدى على الأول بسلاح أبيض خنجر، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.