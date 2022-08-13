القبض على المتهم بضرب طفلة في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو بين أوساط الأهالي بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة عبر تطبيق “واتس آب”، يظهر خلاله هرولة طفلة بأحد الشوارع خوفًا من كلب ضال، وأثناء ذلك تقدم شخص نحوها واعتدى عليها بالضرب.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، بسؤاله قرر بتحصله على المقطع من كاميرات المراقبة المثبتة بمنزله الكائن بمحل الواقعة بمنطقة منشية النصر.

وأضاف أنه نشر المقطع المشار إليه بين الأهالي للمساعدة في تحديد مرتكب الواقعة.

وأمكن تحديد الطفلة التي تظهر بمقطع الفيديو، طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار- وبسؤالها ووالدتها، قررتا بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو، وأضافت الطفلة أنها لا تعرف الشخص المشار إليه وفوجئت بتعديه عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لظروف عائلية وانفصال والده عن والدته، مضيفًا أنه لا توجد أي صلة تربطه بالفتاة، واتخذت الإجراءات القانونية.