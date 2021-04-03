لايف

القبض على المتهم بشنق «كلب» في المقطم

بعد بلاغ من جمعية وفق بالحيوان.
أماني عوض 2:04 ص, السبت, 3 أبريل 21 2:04 ص, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على “كلب” وشنقه بحبل حتى فارق الحياة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك على خلفية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص يعتدي على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

اقرأ أيضا  بينها ميدان التحرير ومحطة السادات.. غلق محاور مرورية بالتزامن مع احتفالية نقل المومياوات

وفي وقت لاحق، حضر لقسم شرطة المقطم، رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان -كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة- وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار – كائن بدائرة القسم.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة : تقديم الخدمات الطبية ورفع الوعي المجتمعي لـ 1550 طفلا في 66 دار أيتام

وبمواجهته أقر باتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و43 وفاة

المال - خاص 12:12 ص, السبت, 3 أبريل 21

متحدث الصحة: 139 مركزًا لتلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية وإمكانية وصولها لـ5 آلاف (فيديو)

محمد مجدي 12:10 ص, السبت, 3 أبريل 21

سحب 5402 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

أماني عوض 10:43 م, الجمعة, 2 أبريل 21

وزيرة الصحة : تقديم الخدمات الطبية ورفع الوعي المجتمعي لـ 1550 طفلا في 66 دار أيتام

المرسي عزت 10:11 م, الجمعة, 2 أبريل 21

ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

المال - خاص 10:03 م, الجمعة, 2 أبريل 21

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن انتهاء التصويت وبداية الفرز

المال - خاص 9:29 م, الجمعة, 2 أبريل 21