القبض على المتهم بشنق «كلب» في المقطم

بعد بلاغ من جمعية وفق بالحيوان.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على “كلب” وشنقه بحبل حتى فارق الحياة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك على خلفية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص يعتدي على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وفي وقت لاحق، حضر لقسم شرطة المقطم، رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان -كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة- وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار – كائن بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر باتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.