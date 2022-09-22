القبض على المتهم بسرقة هواتف محمولة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة سرقة هاتفي محمول من شخصين، وذلك عقب تعرف الجاني على والد أحدهما من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كانت الواقعة حدثت عندما ادعى شخص أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادي الرياضية، وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة القدم بالنادي واصطحبه وأحد أصدقائه يرغب في الانضمام لذات النادي إلى نادي بمنطقة العباسية، وغافلهما واستولى منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما، بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أن “له معلومات جنائية” -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب ذلك بالتصرف في الهاتفين بأحد الأسواق التجارية بالقاهرة، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الهاتفين بحوزة شخصين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.