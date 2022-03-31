كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات القبض على المتهم بسحل زوجته واصطحابها عنوة في محافظة الجيزة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.

تعود الواقعة، عندما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص أثناء الاعتداء على زوجته بمنزل أسرتها واصطحابها وطفلهما عنوة عنهما.

وبالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه -مقيم بمحافظة مرسى مطروح وزوجته- وأنه أثناء تواجدها بمسكن أسرتها -الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية- توجه المذكور إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه واعتدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.