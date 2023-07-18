القبض على المتهم بتعذيب «كلب» في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، يتضمن تعذيب أحد الأشخاص “كلب” في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبالفحص تحديد وضبط المذكور مالك محل أدوات كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه وخشيته من إيذاء الماره، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.