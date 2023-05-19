القبض على المتهم بالتشاجر باسطوانات الغاز في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة التشاجر باستخدام اسطوانات الغاز في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تشاجر شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين -مقيمون بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- مستخدمين أنابيب الغاز في محافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- تشاجر باستخدام إسطوانة غاز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور، وعثر بحوزته على اسطوانة غاز، وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.