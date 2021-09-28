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القبض على المتهم بالتحرش بـ«يوتيوبر» في قصر النيل

بعد نشر فيديو عبر إنستجرام.
أماني عوض 12:42 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 12:42 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالتحرش بفتاة “يوتيوبر” أثناء تواجدها في أحد شوارع قصر النيل بمحافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت قد كشف ملابسات مقطع فيديو متداوله على إحدى الحسابات الشخصية على تطبيق “إنستجرام”، يتضمن استقلال دراجة نارية بالتحرش لفظيًا بفتاة أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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