القبض على المتهم بالتحرش بـ«يوتيوبر» في قصر النيل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالتحرش بفتاة “يوتيوبر” أثناء تواجدها في أحد شوارع قصر النيل بمحافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت قد كشف ملابسات مقطع فيديو متداوله على إحدى الحسابات الشخصية على تطبيق “إنستجرام”، يتضمن استقلال دراجة نارية بالتحرش لفظيًا بفتاة أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.