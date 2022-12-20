القبض على المتهم بالاعتداء على «ممرض» في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص لتعديه على “ممرض” وإصابته بجروح طعنية، خلال مشاجرة في محافظة القاهرة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجرح نافذ وقطعية بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

وبالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وموظف -مصاب بجرح بالعين- أثناء قيام المجني عليه بعتاب المشكو في حقه لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنها تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، كان بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.