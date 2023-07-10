القبض على المتهم بإصابة طالب بسلاح ناري في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على طالب مستخدمًا سلاح ناري مما أدى إلى إصابته في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالب مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبانتقال الشرطة وسؤال والده، قال إنه حدثت مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير على نجله بالضرب، باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، مُحدثًا ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.