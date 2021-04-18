القبض على المتهم بإشعال النار في جثة متوفية بمقابر حلوان

توصلت أجهزة وزارة الداخلية إلى مرتكب واقعة إشعال النار فى جثة سيدة متوفية بعدما فتح المقبرة واستخرجها، في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من شخص يعمل “تُربى”، قال فيه إنه أثناء مروره بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات، وتفحم جثة سيدة (متوفاة بتاريخ سابق).

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، واتضح إنه “تربي” ، مقيم عزبة بدائرة القسم، واعترف بارتكابه الواقعة نكاية

في المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

وبارشاده ضبط الأدوات المستخدمة في إرتكاب

الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.