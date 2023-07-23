القبض على المتهم بإزالة لوحات سيارة والسير بها في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إزالة قائد سيارة اللوحات الخلفية للسيارة، وتمكنت من ضبط المتهم.

وبالفحص أمكن ضبط السيارة المشار إليها مملوكة لأحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

وتبين عدم وجود لوحة خلفيه للسيارة بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية، مع إيقاف رخصتي التسيير والقيادة.

كان مصدر أمني نفى صحة ما تداول بأحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول صورة لإحدى السيارات أثناء سيرها بالطريق العام بالإسكندرية تحمل لوحات معدنية مدون عليها كلمة “باسورد”.

وأكد المصدر أن تلك الصورة سبق تداولها خلال عام 2020، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على إعادة نشرها لتعمده إثارة البلبلة بأوساط الرأى العام.