القبض على المتهمين في فيديو سرقة هاتف محمول من مواطن بالأزبكية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وبسؤاله قال إنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبإجراء التحريات، ومن خلال التعامل الفني وبتتبع خطوط السير أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات وأمكن استهدافهما وضبطهما، وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات لدى عميليهما “سيئ النية” -له معلومات جنائية، مقيم بدئرة قسم شرطة الساحل، وأمكن ضبطه.

واعترفا بارتكاب 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبارشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.