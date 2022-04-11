القبض على المتهمين في فيديو سرقة حقيبة سيدة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن سرقة شخصين يستقلان دراجة بخارية لحقيبة يد من إحدى السيدات في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه إثناء سير سيدة بمنطقة الساحل فوجئت بخطف شخصين يستقلان دراجة بخارية حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما: شخصان -لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.