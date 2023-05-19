القبض على المتهمين في فيديوهات سرقة مزرعة وهواتف في الغربية

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات ما تداول من شكوى عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مدعومة بمقطع فيديو تضمن إدعاء صاحب الحساب بسرقة أحد الأشخاص محتويات مزرعة كائنة بمحافظة الغربية.

وبالفحص وبسؤال الشاكي، قال إنه اكتشف سرقة بعض المواسير الحديدية من أمام المزرعة ملكه، وأن شخص غير معلوم لديه ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن سرقة سائق مركبة “توك توك”، هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بإحدى الشوارع بمحافظة الغربية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وأرشد على الهاتف المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.